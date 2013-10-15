Медведев не считает выбор Украины в пользу ЕС "роковым или драматическим"

18:58, 15 октября 2013
Политика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет, что в России не считают выбор Украины в пользу Соглашения об ассоциации с ЕС фатальным или драматическим.

Дмитрий Медведев: Украина как суверенное государство имеет право делать любой выбор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведев сказал на пресс-конференции по итогам заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Очевидно, что Украина сделала определенный выбор, исходя из своих собственных национальных представлений о том, как развивать интеграционные процессы. Считаем ли мы, что это какой-то драматический или фатальный выбор — конечно, нет, мы так не считаем», - сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что Украина как суверенное государство вправе делать любой выбор.

Он отметил, что вопрос о будущем сотрудничестве двух стран после подписания этого документа очень подробно и откровенно обсуждался. Сейчас можно сделать вывод, что как будет происходить в будущем «поживем - увидим».

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