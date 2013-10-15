В прошлом году Польша выделила Украине $13 млн

Польская власть в прошлом году в рамках двустороннего сотрудничества выделила на реализацию проектов, направленных на демократическое развитие Украины, почти $13 млн, большую часть из которых поглотили стипендиальные программы для украинских студентов.

Об этом свидетельствует отчет Министерства иностранных дел Польши о польской заграничной помощи в прошлом году.

Согласно документу, Украина стала вторым наибольшим получателем средств среди государств "Восточного партнерства" после Беларуси, которая получила на проекты почти $17 млн.

На помощь всем включенным в "Восточное партнерство" государствам - также Армении, Азербайджану, Грузии и Молдове - польская власть выделила $35,5 млн.

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В Министерстве иностранных дел Польши агентству не смогли предоставить точные данные о размере помощи Украине в рамках двустороннего сотрудничества в 2011 году, отметив, что в прошлом году польский МИД впервые собрал полные данные о финансировании всех проектов польской властью в рамках заграничной помощи.

Ранее министерство имело данные лишь о проектах, которые финансировались из его бюджета, и в 2011 году размер помощи для Украины - без стипендий и проектов других министерств - составлял $3,8 млн.

В соответствии с отчетом министерства, Польша в прошлом году на всю заграничную помощь выделила почти $460 млн, что на 15% больше, чем годом ранее.

Из этой суммы 25%, или $115 млн, было выделено в рамках двустороннего сотрудничества, а остальные - в рамках многостороннего, которые выделялись при посредничестве международных организаций, в частности, через Еврокомиссию и фонды ООН.