Кучма не верит в сотрудничество с Таможенным союзом

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Так, отвечая на вопрос о том, может ли Украина частично присоединиться к тем положениям ТС, которые ей интересны с экономической точки зрения, но полностью в ТС не вступать и есть ли в этом смысл, Кучма сказал: «Думаю, что это из области чистой политики, что тоже нужно. И украинский президент, и премьер, делают правильные заявления. Но такие идеи маловероятны для реализации (в широком масштабе), прежде всего, из-за позиции России. Я больше верю в то, что у нас может активно развиваться двустороннее сотрудничество напрямую с отдельными странами-членами ТС, чем со всем этим объединением, в целом. Потому что за конкретными направлениями сотрудничества стоят конкретные бизнес-интересы с обеих сторон. Пока в ТС больше политики. Это очевидно и этим все сказано».

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Кучма убежден, что главное в этом вопросе - избежать искушений, которые, скорее всего, Украине будут сулить. «Украине нужно отстаивать свои позиции и не следует поступаться. Хотя я уверен, что мы должны будем искать механизмы урегулирования спорных вопросов и продолжения сотрудничества Украины со странами ТС и после подписания соглашения об ассоциации с ЕС», - сказал он, добавив: «В этом ключе я согласен с Путиным, который недавно сказал: «как бы мы не двигались, мы все равно встретимся».

По словам Кучмы, в Беларуси и Казахстане их участие в Таможенном союзе, в отличие от России, привело к опережению роста импорта в сравнении с ростом экспорта. «Но можно ли надеяться, что после вступления в ТС для Украины откроются обещанные «золотые врата»?.. В то же время, я считаю, что Украине не стоит обольщаться и возможными выгодами от Зоны свободной торговли с ЕС. Это шаг в жесткую конкурентную среду и я боюсь, что мы можем потерять наши высокотехнологические отрасли. Мы откроем рынок, и в Украину может хлынуть все, что производится в Европе на более высоком, чем у нас, уровне, с более высокими характеристиками и качеством», - отметил экс-президент.

Вторую часть эксклюзивного интервью Леонида Кучмы читайте завтра на сайте УНИАН.