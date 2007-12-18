Ехануров выдвигает ультиматум

Народный депутат Юрий ЕХАНУРОВ (фракция НУ-НС) просит объявить перерыв в работе Верховной Рады для окончательного согласования персонального состава правительства и отказывается принимать участие в голосовании за избрание лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам в ВР.

«К сожалению, сегодня на заседании фракции НУ-НС выяснилось, что еще две кандидатуры министров не согласованы. Мы не согласовали все вопросы внутри фракции, поэтому я попросил объявить перерыв, поскольку я не могу голосовать за кандидатуру премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО до тех пор, пока не будет согласован весь состав правительства», - сказал депутат.

Представитель фракции НУ-НС убежден, что прежде чем начинать заседание ВР и рассматривать вопрос о назначении премьер-министра, фракция должна согласовать все кандидатуры на должности министров.

В тоже время, Ю.ЕХАНУРОВ не уточнил, на какие министерские должности не согласованы кандидатуры.