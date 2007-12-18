Януковичу в Москве не дали слова

Лидер Партии регионов Виктор Янукович отправился на съезд правящей российской партии «Единая Россия», где должен был выступить с речью. Однако слова ему не дали. По данным пресс-службы Партии регионов, Янукович полетел на съезд в качестве лидера парии, а не руководителя правительства. Партия оплатила ему чартерный перелет, однако его стоимость в пресс-службе оглашать не стали, пишет газета "Дело".

Помимо и.о. премьер-министра Украины, на съезде присутствовал еще лишь один высокопоставленный гость — премьер-министр Сербии Воислав Коштуница. Известно, что Россия единственная поддержала Сербию в борьбе против отсоединения Косово. Из представителей партий других стран на съезде присутствовали руководители партии «Обновление» из непризнанной республики Приднестровье.

Виктор Янукович не выступал на съезде и поздравил Дмитрия Медведева с выдвижением на пост президента России лично. Но членам пропутинской партии было не до Виктора Януковича, отмечает издание.

Депутат «Единой России» Константин Затулин объяснил, что партийный съезд носил характер рабочего собрания и не предполагал выступлений зарубежных гостей.

Однако Виктор Янукович, прибывший на съезд в ранге главы Партии регионов, а не и.о. премьер-министра, все же воспользовался предоставленной ему возможностью и встретился с главой правительства России Виктором Зубковым и с председателем Госдумы Борисом Грызловым.

Украинскому премьеру не удалось долго наслаждаться гостеприимством россиян — уже вечером он вылетел в Киев для участия в сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады, где будут голосовать по кандидатуре нового премьер-министра.