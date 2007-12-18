После голосования за Тимошенко бютовец Денькович две ночи не спал

После первого голосования (11.12.07) за кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра Украины народный депутат Украины от БЮТ Иван Денькович (кнопка которого не сработала) пытался сначала что-то доказать, громыхая по столу спикера, впоследствии написал заявление относительно неисправности системы и пошел в буфет Верховной Рады, где выпил 50 г коньяку. Об этом Иван Денькович рассказал во время пресс-конференции во Львове, передает Zaxid.net.

По словам нардепа, день голосования за Тимошенко был самым "черным днем из всей его 44-летней биографии". "Меня грызла совесть и терзали сомнения. Но я выполнил все должным образом. После этого у меня были еще две бессонные ночи... многие из нашей фракции мне сочувствовали, а Юлия Владимировна просто подошла, обняла и сказала, что она мне верит", - признался Иван Денькович.