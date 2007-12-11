При голосовании не сработали карточки Деньковича и Омельченко
14:19, 11 декабря 2007Политика
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Шевченко лично видел
|Иван ДЕНЬКОВИЧ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.
А.ШЕВЧЕНКО напомнил, что позже депутаты голосовали за возвращение к рассмотрению этого вопроса. При этом голосовании, отметил он, не сработала карточка члена фракции БЮТ Ярослава ФЕДОРЧУКА.
При этом А.ШЕВЧЕНКО заверяет, что лично видел, как эти депутаты голосовали, поскольку он сидит рядом с ними, однако, по неизвестным причинам их карточки не сработали.
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