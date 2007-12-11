При голосовании не сработали карточки Деньковича и Омельченко

При голосовании по кандидатуре лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра не сработали карточки народного депутата от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и “Наша Украина – Народная самооборона” Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

А.ШЕВЧЕНКО напомнил, что позже депутаты голосовали за возвращение к рассмотрению этого вопроса. При этом голосовании, отметил он, не сработала карточка члена фракции БЮТ Ярослава ФЕДОРЧУКА.

При этом А.ШЕВЧЕНКО заверяет, что лично видел, как эти депутаты голосовали, поскольку он сидит рядом с ними, однако, по неизвестным причинам их карточки не сработали.