Тимошенко пригласили в Брюссель

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений Бенита Ферреро-Вальднер пригласила кандидата в премьеры Украины Юлию Тимошенко на конференцию женщин-руководителей правительств и министров иностранных дел, которая состоится 6 марта 2008 года в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, конференцию "Роль женщин в стабилизации опасного мира" посвящена современным подходам к решению проблем энергетической безопасности, образования, бедности, здравоохранения, изменения климата и терроризма.

"Я верю, что женщины - политические лидеры могут внести особую перспективу и прагматичность в восприятии влияния глобальных угроз на жизнь обычных людей и семей, благодаря их нацеленности на поиск стабильных долгосрочных решений, которые базируются на диалоге и построении консенсуса", - отметила Ферреро-Вальднер.

"Считаю, что вы можете сделать особенно важный взнос в наши дискуссии, и очень надеюсь, что вы сможете присоединиться к нам 6 марта в Брюсселе", - говорится в письме комиссара ЕС по вопросам внешних отношений к Тимошенко.