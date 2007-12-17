Вера Ульянченко стала Человеком-легендой

Голова Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО стала лауреатом премии „Украинский национальный олимп” в номинации „Человек-легенда”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, этой высокой наградой В.УЛЬЯНЧЕНКО отмечена за весомый вклад в решение социальных проблем Киевской области.

Торжественная церемония награждения лауреатов всеукраинских профессиональных премий BusinessOlimpAwards („Украинский национальный олимп”) состоялась 15 декабря 2007 года в Украинском доме. В тот день получили награды 37 компаний, работающие в торговой, продовольственной, юридической и транспортной отраслях.

Премия „Украинский национальный олимп” основана в 2005 году по инициативе Союза строителей Украины, Лиги страховых организаций Украины и других общественных профессиональных объединений. Премия вручается ежегодно за выдающиеся, уникальные и высокие достижения в различных отраслях.