В Раде не срабатывают карточки и западают кнопки

Участники проверки рабочих мест народных депутатов не могут однозначно утверждать, каким образом происходят сбои в электронной системе "Рада" - неполадок во время проверки было несколько.

Об этом заявил член счетной комиссии, депутат от фракции "НУ-НС" Юрий Гримчак, сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

По его словам, проверка проводилась в пятницу после завершения заседания Верховной Рады. В проверке приняли участие представители счетной комиссии, руководитель комиссии, работники аппарата ВР. Также был приглашен глава ВР Арсений Яценюк.

"Тестирование рабочих мест народных депутатов осуществлялось по секторам, в результате чего было проверено около 80% рабочих мест", - рассказал Гримчак.

"По окончанию проверки все присутствующие при проверке пришли к выводу, что не могут сегодня однозначно утверждать, каким образом происходят сбои в системе - или это человеческий фактор, или это неполадка в самой системе", - уточнил он.

По словам Гримчака, разработчики системы "Рада" настаивают на том, что сбои в системе "Рада" невозможны.

"С этим можно согласиться. Однако, в ходе данной проверки, в системе "Рада" были подмечены следующие неполадки", - отметил депутат.

По его словам, "в сектор "Нашей Украины", где была первая проверка, из 36-ти карточек - одна не сработала".

"В секторе, где находятся места "Самообороны" и БЮТ, так же - не сработала одна карточка, однако, со второго раза – сбоя не было", - рассказал Гримчак.

Дальше, продолжил он, "во время проверки, в секторе Партии регионов, в том числе, на месте депутата Дмитрия Притыки также не сработала карточка".

"При том, что на этом месте, после задымления был заменен пульт. А представители разработчиков сказали, что подобный случай - лишь второй за все 15 лет работы системы", - отметил Гримчак.

"В этом же секторе, в другом месте при нажатии не сработал пульт. Это случилось из-за того, что "запала" кнопка. Этот случай, представителями от разработчиков, был растолкован, как случай, который произошел впервые за 15 лет", - добавил он.

Также, по словам депутата, "при одновременном нажатии в секторе БЮТ рядом двух кнопок, сработала лишь одна, в том числе не сработала та карточка, где сидел депутат Данькович, карточка которого не сработала во время голосования за премьер-министра".

Гримчак отметил подозрительность того, "что почти в каждом секторе, кроме того, где сидят коммунисты, одна карточка с первого раза не срабатывала".

Поэтому, по его словам, для исключения каких-либо подозрений по вмешательству в систему, следующее голосование состоится путем поднятия рук.

Украинская правда