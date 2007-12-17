НУ-НС бросит Тимошенко одну на амбразуру?

«Сначала нам надо решить фундаментальный вопрос – избрание премьер-министра, - сказал в интервью журналистам заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Руслан Князевич, отвечая на вопрос относительно выдвижения кандидатур в правительство от фракции. Об этом сообщает официальный сайт блока НУ-НС.

«Потом мы возьмем тайм-аут – и это согласовано с нашими партнерами по коалиции – во время которого мы соберем заседание фракции, где будем определятся окончательно по каждой кандидатуре», - сказал заместитель председателя фракции.

«До те пор, пока все кандидатуры не будут согласованы на фракции, нами не будет предложено ни одного из наших претендентов», - заявил Руслан Князевич.

Напомним, что в аппарате Верховной Рады еще 11 декабря был зарегистрирован проект постановления ВР о прекращении полномочий Кабинета Виктора Януковича.