Кириленко ручается за фракцию: завтра встанут все

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО уверен, что завтра будет консолидированное голосование фракции НУ - НС по кандидатурам министров.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, сообщается на сайте НУ - НС.

В частности, по словам В.КИРИЛЕНКО, «с голосованием по кандидатурам министров завтра не будет никаких проблем, это будет консолидированное голосование нашей фракции». Он отметил, что «проблемы, которые якобы возникали вокруг этого вопроса, - преувеличены».

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что «все голосования пройдут путем вставания депутатов в зале сессионных заседаний ВР».

«Голосование беспрецедентно, поскольку такого способа голосования украинский парламент еще не видел», - сказал лидер фракции НУ-НС. В.КИРИЛЕНКО также заявил, что «фракция будет голосовать единогласно: единогласно поддержит и кандидатуру премьера, и состав нового правительства».

Он также еще раз отметил, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не отступит от своего принципа относительно того, что «на должности первого заместителя Председателя Верховной Рады коммунистов быть не должно».

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Кириленко уверен, что завтра будет консолидированное голосование фракции НУ - НС по кандидатурам министров

Киев. 17 декабря, УНИАН. Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО уверен, что завтра будет консолидированное голосование фракции НУ - НС по кандидатурам министров.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, сообщается на сайте НУ - НС.

В частности, по словам В.КИРИЛЕНКО, «с голосованием по кандидатурам министров завтра не будет никаких проблем, это будет консолидированное голосование нашей фракции». Он отметил, что «проблемы, которые якобы возникали вокруг этого вопроса, - преувеличены».

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что «все голосования пройдут путем вставания депутатов в зале сессионных заседаний ВР».

«Голосование беспрецедентно, поскольку такого способа голосования украинский парламент еще не видел», - сказал лидер фракции НУ-НС. В.КИРИЛЕНКО также заявил, что «фракция будет голосовать единогласно: единогласно поддержит и кандидатуру премьера, и состав нового правительства».

Он также еще раз отметил, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не отступит от своего принципа относительно того, что «на должности первого заместителя Председателя Верховной Рады коммунистов быть не должно».