Украина вступит в ВТО неизвестно когда

Дата заседания Рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию в ходе консультаций украинской делегации в Женеве не определена.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Таким образом, заседание Рабочей группы не сможет состояться до заседания Генерального совета ВТО.

Напомним, в конце прошлой недели в Женеву для урегулирования вопроса об экспортных пошлинах отправилась украинская делегация во главе с замминистра экономики В.ПЯТНИЦКИМ.

В ходе переговоров также планировалось определить дату проведения заседания Рабочей группы, на котором должен быть одобрен отчет по Украине для дальнейшего рассмотрения вопроса на Генеральном совете ВТО.

Заседание Генсовета назначено на 19-20 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 16 декабря в интервью "5 каналу" сказал, что Украина может вступить в ВТО уже 20 декабря. По его словам, Украина уже вплотную приблизилась к членству в ВТО, заключила все необходимые договоренности.