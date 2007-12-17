В НУ-НС рассказали, как на ровном месте делаются миллионы

Народный депутат Украины от Блока «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что фракция НУ-НС будет настаивать на устранении компании «RosUkrEnergo» из цепочки газовых посредников.

Об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил в интервью газете «Дело» (№215 от 17.12.2007г.).

В частности, отвечая на вопрос, будет ли фракция настаивать на том, чтобы устранить «RosUkrEnergo» из цепочки газовых посредников, Т.СТЕЦЬКИВ сказал: «Однозначно».

Также, по его словам, «тем более» нужно избавиться от «УкрГаз-Энерго» - СП, которое принадлежит RosUkrEnergo и «Нафтогазу».

«Этот посредник зарабатывает минимум по десять долларов на каждой тысяче кубометров. Стоит стол, две секретарши и на ровном месте - миллионы. Мы будем настаивать на прямых контрактах с «Газпромом», - заявил Т.СТЕЦЬКИВ.

На вопрос, будет ли НУ-НС поднимать вопрос о пересмотре цены на газ, предложенной Россией, Т.СТЕЦЬКИВ заявил: «Конечно».

По его мнению, данный вопрос нужно рассматривать, как минимум, в связке с ценой на транзит газа по территории Украины, а также со стоимостью закачивания, хранения и отбора газа из подземных хранилищ.

На реплику журналиста, что в последнее время он делал много заявлений по газу, и значит ли это, что он хочет работать в топливно-энергетическом комитете, Т.СТЕЦЬКИВ ответил: «Скорее всего. Но мы будем принимать консолидированное решение на заседании фракции».