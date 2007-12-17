Плюща призывают сдать депутатский мандат

Бывший председатель Тернопольской областной государственной администрации, народный депутат Иван СТОЙКО (фракция “Наша Украина – Народная Самооборона”) призвал Ивана ПЛЮЩА сдать депутатский мандат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.СТОЙКО заявил на пресс-конференции в Тернополе. “Когда И.ПЛЮЩ не подписал коалиционное соглашение, не голосует за Председателя Верховной Рады, за кандидатуру премьера - как этот человек морально может находиться в этой политической силе, в списках которой он попал в парламент?”, - спрашивает И.СТОЙКО. Он убежден, что сегодня все “должны играть по другим правилам”. “Взял обязательство – будь честным перед собой, перед политической силой, с которой ты шел на выборы, перед обществом, которое за тебя голосовало”, - отметил И.СТОЙКО. Он также считает, что к И.ПЛЮЩУ “несмотря на его заслуги перед Украиной, несмотря на его возраст” нужно было бы применить закон об императивном мандате, которого пока не существует в отношении депутатов ВР. “Должен быть закон об императивном мандате”, - убежден И.СТОЙКО. Пока же, добавил он, И.ПЛЮЩА могут исключить из фракции. “Но тогда он пойдет в свободное плавание, будет голосовать как захочет. У нас и так шаткое большинство”, - заметил И.СТОЙКО. Поэтому выход из ситуации, по его мнению, заключается в принятии закона об императивном мандате. Тогда, говорит он, была бы управа на депутатов, чьи действия идут в разрез с позицией фракции.