Регионы торгуются с Литвином: меняют один комитет на два-три?

Нардеп фракции Наша Украина – Народная самооборона Тарас Стецькив поддерживает идею передачи в ведение оппозиционных фракций половины парламентских комитетов. Об этом депутат заявил в интервью газете Дело. В то же время Стецькив не стал уточнять, кому именно принадлежит авторство этой инициативы.

«Я сам поддерживаю эту инициативу. Считаю, что это абсолютно правильно — поделить комитеты пополам с оппозицией, - сказал Стецькив. - Партия регионов захотела создания налогового комитета, мы и тут пошли ей навстречу. В результате — 14 на 14. Такого в Украине еще не было».

Одновременно нардеп категорически не согласен с предположением о том, что если бы Тимошенко избрали с первого раза, коалиция вряд ли так расщедрилась бы. «Уверяю вас, распределение было бы таким же, - утверждает нардеп. - Мы определились с ним сразу после выборов».

Один из самых «лакомых» парламентских комитетов – бюджетный, скорее всего достанется Блоку Литвина. Стецькив сказал, что это «вероятнее всего». «Насколько мне известно, - добавил он, - Партия регионов готова торговаться за этот комитет. Предлагает за него два, а то и три других комитета».