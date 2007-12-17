Тимошенко собирается оправдать подозрения регионалов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО уверена в фальсификации результатов голосования в парламенте за назначение премьер-министра Украины.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью, опубликованном сегодня в газете «Известия в Украине (№228 от 17 декабря 2007 года).

«Фальсификация состоялась, в том числе и потому, что у меньшинства есть подозрения, что мы выясним, как использовались государственные финансы, как приватизировалась государственная собственность. К тому же наши оппоненты не желают назначения нового генерального прокурора и главы МВД», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ уточнила, что опасения меньшинства по этому поводу имеют основания. «Когда-то нужно прекратить преступные действия власти, незаконное отношение к государственным ресурсам, фальсификацию выборов и много другое неприглядное», - пояснила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что «демократическая коалиция едина как никогда». «Мы собрали достаточное количество голосов и, без сомнения, мы и власть сформируем, и результат стране дадим. Но мы не исключаем возможности переговоров с Блоком Владимира ЛИТВИНА», - пояснила она.