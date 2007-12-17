Донбасс отметил «недюжинные способности» Азарова

Первому вице-премьер-министру, министру финансов Украины Николаю АЗАРОВУ присвоено звание "Почетный гражданин Донецкой области".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, решение об этом принято облсоветом в связи с 60-летием Н.АЗАРОВА.

В поздравительной телеграмме, отправленной на имя Н.АЗАРОВА, председатель областного совета Анатолий БЛИЗНЮК и председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО отмечают, что 60-летие юбиляр встречает "в расцвете сил, знаний и опыта, во всеоружии недюжинных организаторских способностей, подлинной государственной мудрости, гражданской зрелости".

"Это прекрасный возраст, свидетельство приумножения жизненной мудрости, духовной зрелости. Время, когда есть, чем гордиться, и еще многое нужно сделать в будущем", - говорится в поздравительной телеграмме.

Руководители области в телеграмме Н.АЗАРОВУ подчеркивают, что "Вы настоящий донбассовец, мудрый руководитель, профессионал своего дела".

В пресс-службе также уточнили, что никаких льгот звание "Почетный гражданин Донецкой области" не предусматривает.

Справка УНИАН. Сегодня Н.АЗАРОВ отмечает 60-летний юбилей.