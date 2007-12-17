Тимошенко обещает гармоничные отношения с Россией

Отношения с Россией будут стабильными, гармоничными и партнерскими. Об этом в интервью «Известиям в Украине» заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

По ее словам, вопросы поставки и транспортировки газа будут решены в ходе переговоров. «Мы хотим действовать так, чтобы выгода Украины и России была взаимной», - сказала Тимошенко.

Лидер БЮТ отмечает, что не теряя контактов с Россией, Украина должна шаг за шагом приближаться к Евросоюзу и Всемирной торговой организации. «Нам необходимо войти в зону свободной торговли и добиться упрощения визового режима для наших граждан», - подчеркнула Тимошенко.

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