В Кабмине выразили надежду на поддержку парламента на этой неделе

Об этом в ходе согласовательного совета в Верховной Раде Украины заявил первый заместитель министра Кабинета министров Украины Владислав Забарский.

«В повестке дня III сессии работы парламента очень много вопросов, требующих неотложного решения. Однако по итогам прошлой пленарной недели можно сделать только один вывод: нужно работать более продуктивно, ответственно относиться к своим обязанностям перед государством и гражданами. Жаль, что важные для страны законы не принимаются из-за отсутствия кворума депутатов. Такая работа не добавляет оптимизма нашим гражданам и ухудшает имидж Украины. А Вильнюсский саммит не за горами», - отметил он.

Забарский выразил надежду, что эта пленарная неделя пройдет более продуктивно и парламентарии докажут свою способность объединяться вокруг евроинтеграционной цели.

«Свою законотворческую деятельность правительство будет продолжать в том же направлении - поддержки реализации комплексных социально-экономических реформ. На этой пленарной неделе на рассмотрение парламента выносится около 30 правительственных законопроектов», - добавил замминистра.