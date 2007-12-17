Ющенко думает, что завтра подозрения исчезнут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что измененная процедура избрания премьера полностью удовлетворяет демократическим нормам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО поздравил принятые в Верховной Раде решения, ставящие целью разблокировать работу высшего законодательного органа страны.

По его оценке, народные депутаты после нескольких раундов напряженных консультаций начертили вполне реальный план действий, учитывающий позиции всех политических сил, представленных в парламенте. Учитывая это, глава государства надеется, что утвержденная повестка дня очередного пленарного заседания ВР будет выполнена.

Президент считает оправданным изменение регламентной процедуры избрания премьер-министра, поскольку большинство заявило о сбоях в электронной системе голосования.

«Открытая, четкая демонстрация поддержки или неодобрения кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО на должность руководителя правительства даст однозначный итог, который будет невозможно поставить под сомнение. Безукоризненность избрания премьер-министра необходима со всех точек зрения», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства сказал, что измененній порядок голосования за кандидатуру на должность руководителя правительства полностью удовлетворяет демократическим нормам и никак не нарушает прав и прерогатив народных депутатов. Более того, одобренная процедура обеспечит непосредственное волеизъявление, когда парламентарий лично заявляет о своем решении.

«Опыт развитых демократий показывает, что в критических ситуациях такой подход дает возможность выйти из тупика противостояния или невосприятия. В Верховной Раде шестого созыва, где запас голосов у созданной коалиции минимальный, а степень недоверия между большинством и меньшинством максимальная, открытое голосование снимет напряжение и развеет подозрения. Отечественный парламентаризм получит новый опыт преодоления противоречий, ведь все, что идет на пользу обществу и государству, должно быть применено», – подчеркнул Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 декабря, Верховная Рада Украины приняла решение об изменении способа голосования во время назначения во вторник, 18 декабря, премьер-министра Украины и нового состава правительства, а также во время голосования за освобождение премьер-министра и освобождение старого Кабмина.

Как сообщил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, согласно решению, во вторник каждый народный депутат во время процедуры голосования будет находиться на рабочем месте, и когда председатель ВР будет зачитывать в алфавитом порядке фамилию народного депутата, то он при голосовании «за» будет поднимать руку и подтверждать вслух свое решение «за».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что при голосовании «против» народный депутат, который зарегистрировался, будет оставаться на своем рабочем месте не поднимая руки.