Ющенко: Янукович не останется премьером

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Виктор ЯНУКОВИЧ не останется выполнять обязанности премьер-министра, если даже не будет избран новый глава правительства.

Об этом глава государства заявил в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ понимает, что «при этих обстоятельствах выполнять обязанности практически не возможно». «Потому что работать без бюджета, полноценного правительства, без парламентских комитетов, без десятков решений, которые нужны для начала нового года, и финансового и бюджетного, – это самоубийство”, - отметил В.ЮЩЕНКО.