Координатор российской ”Поры” попросил политического убежища

В воскресенье 16 декабря координатор российского молодежного движения "Пора" Андрей Сидельников обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище в этой стране, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на одного из основателей движения "Пора" на Украине Алексея Толкачева.

По его словам, Андрею Сидельникову удалось через территорию Украины выехать в Лондон, где он в настоящее время и находится. Напомним, что 13 декабря в аэропорту "Шереметьево" у Сидельникова отобрали документы и выдали ему справку о том, что ему отказано в выезде в Лондон. Также сообщалось, что днем ранее он был допрошен сотрудниками ФСБ по делу об убийстве Анны Политковской.

Андрей Сидельников был в числе людей, с которыми за два дня до отравления встречался Александра Литвиненко. Координатор "Пора" неоднократно заявлял, что готов дать показания британским властям по этому делу.

В министерстве внутренних дел Великобритании отказались прокомментировать РИА Новости, сообщения о том, что лидер российского молодежного движения "Пора" Андрей Сидельников попросил политическое убежище в этой стране.

"Мы не комментируем индивидуальные случаи просьб о предоставлении политического убежища. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - заявил информагентству представитель министерства.

Лента.ру