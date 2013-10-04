Российские депутаты предаются унынию из-за Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Российским парламентариям «грустно» в связи с будущим подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказал первый заместитель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если говорить о моей личной оценке - грустно, откровенно говоря, для РФ и всего нашего народа. Украина - не только ближайший сосед, эта братская страна, практически 85% населения Украины имеют родственные связи в России, и трудно представить, что Украина может отдалиться настолько, что мы станем по разные стороны баррикад, в разных союзах», - сказал он.

Джабаров добавил, что Украина стремится в ЕС, а РФ стоит во главе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Он назвал «не очень веселым» день, когда будет проводиться саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе, где планируется подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом Джабаров отметил, что каждая страна имеет право выбора, поэтому руководство России никуда не тянет Украину.

«Насколько этот выбор будет правильным или ошибочным - рассудит время, тогда станет ясно из нас прав, а кто виноват», - сказал Джабаров.