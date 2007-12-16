Завтра Янукович все расскажет единороссам

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ намерен 17 декабря выступить на съезде партии "Единая Россия" в Москве.

Как сообщал УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве директор Института СНГ, депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН.

"В понедельник, 17 декабря, к нам на съезд "Единой России" приезжает Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ", - сказал К. ЗАТУЛИН.

Отношения между российской партией "Единая Россия" и Партией регионов базируются на основании Соглашения о сотрудничестве, подписанном между партиями в 2005 году, а также Меморандума о направлениях сотрудничества между двумя политическими силами, который является дополнением к соглашению. Предварительно планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА с руководством "Единой России" и выступление на съезде.

Эту информацию подтвердила радио «Свобода» народный депутат Анна ГЕРМАН. «Да, он будет на съезде и выступит с речью»,- сказала она.

Лидером «Единой России» является нынешний спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ. Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН возглавлял список «Единой России» на выборах в Госдуму 2 декабря.