Ющенко возложил ответственность на ПР и БЮТ

Президент Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в новый год Украина войдет с новым правительством.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

„Я верю, что парламент придет к пониманию”, - отметил глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему хотелось бы, чтобы премьером стала именно Юлия ТИМОШЕНКО. "Я бы хотел, я бы хотел чтобы это произошло. Это природа моего повторного представления, и я убежден, что у парламента должно хватить мужества пройти процедурные барьеры", - отметил он, прибавив в то же время, что действующий регламент позволяет манипулировать процедурами.

Говоря о том, на ком лежит ответственность за то, что до сих пор не сформировано правительство, Президент заметил, что ключевая ответственность, по его убеждению, лежит на двух политических силах – Партия регионов, Блока Юлии Тимошенко. Также ответственность он возлагает и на "Нашу Украину" - „как некий довесок", - сказал он.

По его словам, в парламенте должны быть восстановлены доверие и конструктивная работа. Он повторил свой тезис, что на распределении должностей понимания и конструктива достичь нельзя. В.ЮЩЕНКО считает, что парламентские силы должны взять на себя ответственность за то, что происходит в стране.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что БЮТ и НУ-НС уже вынесли уроки из прошлого и не допустят повторения ошибок 2005 года.

"Мы об этом много говорили (с Ю.ТИМОШЕНКО). Я получил, по моему мнению, искреннюю позицию. Это меня убедило в том, что уроки сделаны", - сказал Президент.

По его словам, в новом парламенте и правительстве "ключевой вопрос – взаимоуважение и взаимодоверие". "Второй блок – никаких пересмотров на политическом поле, манипуляций с различными политическими силами или группами нельзя допускать", - убежден он.

„Ми понимаем, что 227 эффективны только в том случае, если между нашими локтями не произойдет никакой измены и недоверия".

"Надо быть глупцом, чтобы возвращаться в предыдущую проблему и не делать никаких уроков", - подчеркнул Президент.

В то же время он опроверг информацию, что между ним и Ю.ТИМОШЕНКО существует договоренность, что она не будет выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах. Президент подчеркнул, что его вообще унижает такая постановка вопроса.

Он также выразил мнение, что парламент в случае несформирования нового правительства распустить нельзя. "К сожалению, Конституция этого не допускает", - сказал он.

Он отметил, что всячески будет поддерживать участие Блока Литвина в формировании коалиции.

"Я думаю, что предложения, в том числе Блока Литвина, – это, возможно, будет то, вокруг чего может подняться и уровень культуры дискуссии, и сама цель формирования новых параметров взаимодействия", - сказал Президент.

Глава государства в ходе интервью также выразил убеждение, что „Наша Украина” согласует все кандидатуры в состав правительства.

В.ЮЩЕНКО заметил, что блок НУ-НС, это не партия одного лица – это блок политических сил, которые живут по своим уставам. „Это очень деликатная и хрупкая структура”, - сказал он, добавив, что для достижения компромисса необходимо проводить много переговоров.

Он заметил, что сегодня все вопросы относительно кандидатур министров в блоке согласованы. „Я изложил аргументы, зачем это надо делать, и воспринимать кандидатуры не через призму пакета правительства, а в целом тех балансов, которые нам необходимо сделать, начиная от спикера парламента, премьер-министра, распределения комитетов и ситуации во фракции - это все должно быть единое понятие, единый контекст", - заметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также выразил мнение, что в новое правительство необходимо „представить свежую кровь, свежие взгляды, свежую механику реализации реформ".

Комментируя обсуждение кандидатур в правительство от НУ-НС, В.ЮЩЕНКО заметил, что „проблема во фракции и, что от Президента, по сути требуют, чтобы он назвал имена. Мое условие: я могу назвать имена, коллеги, но встречное требование - вы должны единогласно их поддержать", - сказал Президент.

"Если такого симбиоза не возникает, безусловно, я буду уважать выбор фракции. Коллеги, формируйте позицию, формируйте кандидата, поддерживайте его единогласно. Если это вам, эта модель удается, пожалуйста, идите по этой дороге", - отметил он.

В.ЮЩЕНКО также прокомментировал свое решение относительно выдвижения кандидатуры Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны вместо Анатолия ГРИЦЕНКО.

"Я исходил из тех позиций, что сегодня армии нужна свежая кровь. В частности, человек, который бы немного по-другому посмотрел на систему организации работы Министерства обороны, рационализировал и особенно финансовые потоки, оптимизировал ту систему собственности и структур, которые держатся на экономике министерства обороны", - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, надо "сделать Министерство обороны министерством, которое больше отвечает за боеспособность, нежели за колхозы, совхозы, лесхозы, 42 завода по ремонту кого-то или чего-то".

Он считает, что новый министр должен более наступательно подойти к вопросу перехода армии на контрактную основу. "Поскольку то, что мы имеем сегодня – это обстоятельства, ставящие под сомнение, что мы с 2010 года перейдем на контрактную форму", - отметил В.ЮЩЕНКО.