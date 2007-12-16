Матвиенко из НУ-НСа предлагает ”ширку”: НУ-НС, БЮТ и ПР

Лидер Украинской республиканской партии “Собор”, народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий МАТВИЕНКО считает, что в нынешних условиях лучшим выходом для Украины – «остается создание широкой парламентской коалиции с участием БЮТ, блока НУ-НС и Партии регионов».

Об этом А.МАТВИЕНКО заявил на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Когда ПЛЮЩ говорит о широкой коалиции, то ТИМОШЕНКО кричит, что это предательство. Когда МАТВИЕНКО говорит, что лучшей коалицией была бы коалиция БЮТ, Нашей Украины и Партии регионов это тоже не воспринимается. А я говорю, что нам сегодня нужно быть готовыми к вызовам, которые стоят перед обществом. Эти вызовы заключаются в системной реформе, которая нуждается в конституционных изменениях. Кроме политической, это и пенсионная, земельная, налоговая, образовательная реформы и другие. Если мы сегодня не дадим толчок реформам, то должны понимать, что Украина не выйдет на орбиту той европейской перспективы, о которой мы мечтаем. Потому что это сегодня оковы на ногах Украины, с которыми нас никогда не примет Европа», - заявил лидер УРП “Собор”.

«Чтобы создать такую коалицию, нужно сесть всем за стол и написать в знаменателе «Украина», а не собственные амбиции или материальные интересы, тогда и в числителе мы добавим. И, к сожалению, мы не можем никак сейчас сложить эти дроби вместе. И это реальность, из которой нужно исходить с какой-то стратегической сверхзадачей для страны», - говорит А.МАТВИЕНКО.

По его мнению, “в 228 голосов это все «не решится никогда». «Регионы» боятся нового перераспределения собственности. И для того, чтобы не избрать ТИМОШЕНКО и дестабилизировать ситуацию во имя собственной пользы, они ходят и ищут, кого же можно купить. С оставшимися 227 двух найти на каждую ситуацию голосования очень легко».

В то же время, по убеждению А.МАТВИЕНКО Юлия ТИМОШЕНКО готовит себе «запасной вариант на президентские выборы» и поэтому не хочет широкой коалиции.

«Она (ТИМОШЕНКО) говорит регионам – мы никогда не пойдем с вами в коалицию, ничего не хотим иметь общего, но для того, чтобы вы были довольны, готовы вам отдать должности первого вице-спикера, вице-премьера, заместителей всех министерств Кабмина без исключения. Я себя спрашиваю: а где есть такая практика, чтобы оппозиция получала власть у оппонентов, которые должны реализовывать свою программу? Нигде в мире нет такой практики. Но по своей сути это и есть широкая коалиция, но называть ее такой мы не можем, потому что не «велено». Потому что нужно кому-то готовить президентские выборы, которые четко размежевывают Украину пополам», - считает А.МАТВИЕНКО.

По его мнению, Партии регионов сегодня «война выгодна», поскольку с момента провозглашения демократической коалиции всю ответственность за ситуацию в государстве «несем мы, а не они».