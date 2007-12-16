Социалисты знают, зачем БЮТ императивный мандат?

Секретарь политсовета Соцпартии Ярослав МЕНДУСЬ убежден, что императивный мандат не имеет права на существование в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.МЕНДУСЬ сообщил журналистам после третьего этапа отчетно-избирательной конференции Ивано-Франковской областной организации СПУ.

«Закон Украины об императивном мандате для депутатов местных органов власти, по моему убеждению, является антиконституционным законом, поскольку он грубо ограничивает возможности, полномочия и права, предоставленные Конституцией избраннику местного органа власти», - отметил Я.МЕНДУСЬ, добавив, что такой закон нужен был БЮТ, избравшему в свой список людей, которые начали исповедовать другие принципы.

Однако по мнению представителя СПУ, «завершение политической реформы – это неотложное дело для государства, которое, по сути, откроет Украине шанс к европейскому сообществу». «Утверждение в Украине европейской модели власти гарантирует нам возможность интеграции в европейское сообщество», - отметил Я.МЕНДУСЬ.