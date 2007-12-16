Роспуска Рады больше не будет: у Ющенко осталась надежда на Литвина

Президент Виктор Ющенко не допускает роспуска парламента в случае если правительство не будет сформировано своевременно.

"К сожалению, Конституция этого не допускает", - заявил он в интервью 5 каналу.

Он указал, что в таком случае надо будет вернуться к переговорам.

"Я сейчас размышляю над тем, какие гарантии должен принести президент, чтобы парламент перешел к контруктивной части переговорного процесса, если ближайший день-два-три будет проблемным с точки зрения организации голосований по президиуму, комитетах, правительства, премьер-министру", - сказал Ющенко.

Он подчеркнул, что всячески будет поддерживать участие Блока Литвина в формировании коалиции.

"Я думаю, что предложения в том числе Блока Литвина – это, возможно, будет и та вещь, вокруг которой может подняться и уровень культуры дискуссии и сама цель формирования новых параметров взаимодействия", - сказал президент.

Украинская правда