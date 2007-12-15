Шуфрич удивлён заявлением МИД

И.о. министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, народный депутат от фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ с удивлением воспринял заявление, распространенное пресс-службой Министерства иностранных дел Украины, об обвинении им Арсения ЯЦЕНЮКА в злоупотреблении бюджетными средствами для осуществления авиаперелетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ШУФРИЧА, выступая в программе “Свобода Савика ШУСТЕРА” на телеканале “Интер” в субботу, 14 декабря, Н.ШУФРИЧ сказал следующее: «Не только РУДЬКОВСКИЙ, но и господин ЯЦЕНЮК, БАЛОГА с семьей и другие оранжевые должностные лица не раз использовали чартерные рейсы за бюджетные средства для своего передвижения. Что касается конкретного чартерного рейса ЯЦЕНЮКА в Косово, куда он прибыл самолетом не государственного специализированного авиационного предприятия «Украина», что предусматривается в таких случаях, а арендовал у коммерческой структуры «Средиземноморские авиалинии» самолет ТУ-134, способный перевозить свыше 100 пассажиров, примерно за 200 тыс. гр. за счет государственного бюджета, в то время, как другие министры иностранных дел пользовались в основном рейсовыми самолетами».

Пресс-служба народного депутата отмечает, что Н.ШУФРИЧ не «утверждал о злоупотреблении, поскольку это должно установить следствие и суд, а только констатировал факт использования чартерных рейсов не только министром транспорта и связи Николаем РУДЬКОВСКИМ, но и другими, в том числе и оранжевыми должностными лицами».

По мнению Н.ШУФРИЧА, «учитывая такой резонанс вокруг этого вопроса, стоит изучить вопрос, связанный с использованием чартерных рейсов за бюджетные средства власть предержащими, как минимум с 2005 года, когда был избран Президентом Украины Виктор ЮЩЕНКО, и к власти пришла его оранжевая команда», акцентирует пресс-служба народного депутата.

Как сообщал УНИАН, МИД распространило в воскресенье комментарий, где называет “неправдивыми данными и обвинениями”, которые прозвучали со стороны и.о. министра транспорта и связи М.РУДЬКОВСЬКОГО и Н.ШУФРИЧА“ в адрес экс-министра А.ЯЦЕНЮКА в злоупотреблении бюджетными средствами для осуществления авиаперелетов.

“На протяжении всего времени пребывание в должности министра А.ЯЦЕНЮКА сотрудники МИД пользовались только рейсовыми самолетами для осуществления заграничных визитов и командировок. При этом, А.ЯЦЕНЮК лично летал исключительно економкласом на европейских авиа маршрутах”, - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, МИД распространил в воскресенье комментарий, где называет “неправдивыми данными и обвинениями”, прозвучавшими со стороны и.о. министра транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКОГО и Н.ШУФРИЧА“ в адрес экс-министра А.ЯЦЕНЮКА в злоупотреблении бюджетными средствами для осуществления авиаперелетов.

“На протяжении всего времени пребывания в должности министра А.ЯЦЕНЮКА сотрудники МИД пользовались только рейсовыми самолетами для осуществления заграничных визитов и командировок. При этом, А.ЯЦЕНЮК лично летал исключительно экономклассом на европейских авиамаршрутах”, - отмечает пресс-служба МИД.