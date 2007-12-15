Рудьковский и Шуфрич оболгали Яценюка?

Пресс-служба МИД Украины заявляет о беспочвенности обвинений министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и народного депутата Нестора ШУФРИЧА в адрес бывшего министра иностранных дел Арсения ЯЦЕНЮКА в злоупотреблении бюджетными средствами для осуществления авиаперелетов.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД в связи с неправдивыми данными и обвинениями, прозвучавшими в адрес А.ЯЦЕНЮКА со стороны Н.РУДЬКОВСКОГО и Н.ШУФРИЧА в программе „Свобода Савика Шустера” на телеканале „Интер” 14 декабря.

Как отмечает пресс-служба МИД, на протяжении всего времени пребывания в должности министра иностранных дел А.ЯЦЕНЮКА сотрудники МИД пользовались только рейсовыми самолетами для осуществления зарубежных визитов и командировок. При этом А.ЯЦЕНЮК лично летал исключительно економклассом на европейских авиамаршрутах.

Чартерные самолеты использовались при условии отсутствия непосредственного сообщения со страной назначения и с необходимостью учета мер безопасности.

С конца марта до конца ноября 2007 года всего два из более чем 30 зарубежных визитов министра А.ЯЦЕНЮКА были осуществлены чартерными самолетами за счет Министерства иностранных дел - это визиты в Косово и Афганистан. При этом в обоих случаях эти рейсы в установленном порядке были согласованы с Кабинетом министров, а официальную делегацию министерства сопровождала большая группа представителей украинских СМИ, бизнесменов и военных.