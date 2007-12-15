Черновецкий: поддержка Президента укрепила мой авторитет в Киеве

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил отстранение Президентом Украины трех глав районов от исполнения обязанностей наихудшими рейтинговыми показателями этих районов в столице.

Об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня в прямом эфире на ТРК «Киев» в программе «Час с мэром».

На вопрос ведущего, почему Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об увольнении с занимаемой должности главы Днепровской районной госадминистрации Александра СОТНИКОВА, и подписал Указ об отстранении от выполнения полномочий по должности председателя Деснянской РГА Киева Юрия ЗАХАРИЧЕВА, председателя Святошинской РГА Владимира МАЗЕПУ и председателя Подольской РГА Евгения РОМАНЕНКО, мэр столицы ответил: «По этим районам у нас существуют проблемы. В результате появления call-центра и активности киевлян, мы стали фиксировать, кто на каком месте находится. Эти районы находятся на последних местах в рейтинге худших районов. Я предъявил эти документы Президенту. Это те документы, которые я ношу с собой. И он откликнулся на идею увольнения главы Днепровской администрации и отстранения от обязанностей трех глав администраций – это Подольской, Святошинской и Деснянской. Здесь есть проблемы».

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что добивался увольнения А.СОТНИКОВА уже год, поскольку его «особенно беспокоили дела» в Днепровском районе.

В тоже время, по словам мэра столицы, с увольнением Ю.ЗАХАРИЧЕВА, В.МАЗЕПЫ и Е.РОМАНЕНКО он «пока повременит» и даст им возможность исправить ситуацию в районах.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также отметил, что эта поддержка со стороны Президента облегчит его влияние на руководство, в частности, этих трех районов столицы.

«Это сразу укрепило мой авторитет среди глав районных администраций», - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что глав перечисленных районов он не назначал, и они не являются его выдвиженцами. «Это результат политических «терок» в самих райадминистрациях», - уточнил городской председатель. Продолжая тему, он сообщил, что на встрече с В.ЮЩЕНКО высказал свое мнение по поводу назначения глав райадминистраций в Киеве, которое Президент также поддержал и пообещал свое содействие в его реализации.

«Я дал предложение Президенту, чтоб мы изменили закон о столице. Чтобы я мог нести ответственность за каждый район - я должен назначать этих людей», - рассказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«И они должны пройти соответствующие процедуры проверки на честность, должны быть характеристики с мест их работы. Я должен быть уверен, что я взял хозяйственника. И в этом смысле поддержка есть», - добавил мэр.

«Теперь в начале работы Верховной Рады, я думаю, что я могу через Президента, - и он пообещал, что это будут первоочередные законы, - подать такие законы на рассмотрение», - сказал городской председатель.