У Блока Литвина на председательство в Бюджетном комитета два кандидата

Кандидатами на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета являются члены фракции «Блока Литвина» Николай ДЕРКАЧ и Василий ШПАК. Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН народный депутат от «Блока Литвина» Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, согласно протоколу консультаций в ВР, должность руководителя Бюджетного комитета закреплена за «Блоком Литвина». Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК во время заседания 14 декабря заявил, что он подписал указанный документ, который также поддержали все руководители фракций.

«Окончательно мы не определились, - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ. - Мы от фракции в Бюджетный комитет делегировали два наших представителя - Николая ДЕРКАЧА и Василия ШПАКА. Один из них будет председателем бюджетного комитета».

Справка УНИАН. Николай ДЕРКАЧ с января 2004 по февраль 2005 года занимал должность министра экономики Украины.

Василий ШПАК был заместителем министра агропромышленной политики, руководителем компании «Украгролизинг».