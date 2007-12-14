В НУ-НС намекают на ”широкую коалицию” Банковой с ПР

Член НУ-НС Олесь Доний одной из причин перенесения голосования за назначение Юлии Тимошенко на должность премьер-министра называет очередную уступку оппозиции со стороны коалиции.

"Коалиция идет на уступки оппозиции, даже в тех вопросах, где это не совсем целесообразно. Например по голосованию по премьеру: согласно регламента есть три варианта – электронной системой, поднятием рук и именными бюллетенями", - сказал Доний.

"В принципе, нам ничего не мешало проголосовать за премьера уже сегодня другим способом, то есть или поднятием рук или бюллетенями. Голосование происходит таким способом, если нет доверия к технической системе, или нет возможности воспользоваться этой системой", - прибавил он.

По его мнению, вопрос о назначении премьера не голосуется по неизвестным причинам.

"Такое впечатление, что, так называемая широкая коалиция - Секретариат Президента и Партия регионов - не заинтересована ни у работоспособности парламента как такого, ни в наличии нового общего правительства", - цитирует Дония Украинская правда.