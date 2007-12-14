Регионал Колесников спас Львовский горсовет от виселицы

Депутаты Львовского горсовета обратились к Президенту с требованием отменить указ о награждении народного депутата фракции Партии регионов Бориса Колесникова орденом "За заслуги" II степени, так как считают, что он получил ее незаслуженно. Господин Колесников уверен, что такие действия львовских депутатов являются "прямым оскорблением Президента", и отказываться от награды не намерен.

Господин Колесников сообщил газете "Коммерсант-Украина",что не намерен комментировать действия Львовского горсовета, и посоветовал его депутатам сконцентрироваться на коммунальных проблемах города, а не на большой политике. "Им только это и нужно (вмешиваться в политику). Это обращение – прямое оскорбление президенту. Я ничего комментировать не буду. Потому что если я стану это комментировать, завтра все городские советы Донецкой области повесят Львовский горсовет!",– возмущенно заявил Борис Колесников.

Все же депутат решил поинтересоваться, за что же его хотят лишить ордена. "В частности, за участие в Северодонецком съезде в 2004 году",– ответил корреспондент.

"Я и в следующем буду участвовать, если на то пошло!" – пообещал господин Колесников.

Борис Колесников известен как один из организаторов съезда депутатов всех уровней, состоявшегося в Северодонецке 28 ноября 2004 года. В то время господин Колесников являлся главой Донецкого облсовета. В ходе съезда он, в частности призывал решить вопрос о создании нового украинского Юго-Восточного государства в форме федеративной республики. Его столицей Борис Колесников предложил объявить Харьков. Президент неоднократно заявлял, что считает необходимым наказать всех организаторов съезда, а также тех, кто призывал к федерализации страны.