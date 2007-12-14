В НУ-НС говорят, что сегодняшняя уступка была последней

“Перенесение голосования за премьер-министра и правительства Украины на вторник – это последняя уступка большинства меньшинству, потому что последующие уступки будут уже сдачей интересов демократической коалиции”, - прокомментировал в интервью Официальному сайту блока НУ-НС народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Павел Жебривский решение сегодняшнего заседания Верховной Рады.

“Безусловно, стоит приветствовать желание Главы парламента получить консенсусное решение, но, по моему мнению, если и дальше будет перенесено голосование по важным для страны вопросам, подвергнется сомнению эффективность деятельности большинства", - подчеркнул народный депутат.

Депутат, впрочем отметил, что "попытки спикера Верховной Рады найти понимание и баланс интересов всех фракций являются позитивными для украинского парламентаризма”.

“Для препятствования блокировке трибуны оппозицией, которое может состояться во вторник, есть все средства, чтобы решение можно было принять”, - отметил Жебривский.