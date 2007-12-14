Следователь СБУ взял с Рудьковского подписку о невыезде
16:26, 14 декабря 2007Политика
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Министра допрашивают как подозреваемого
Следователь СБУ, у которого сейчас на допросе в рамках уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением находится министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
Она отметила, что Н.РУДЬКОВСКИЙ допрашивается по делу в качестве подозреваемого.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря СБУ вызвала на допрос Н.РУДЬКОВСЬКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.
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