Следователь СБУ взял с Рудьковского подписку о невыезде

Следователь СБУ, у которого сейчас на допросе в рамках уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением находится министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Она отметила, что Н.РУДЬКОВСКИЙ допрашивается по делу в качестве подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря СБУ вызвала на допрос Н.РУДЬКОВСЬКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.