Регионалов раздражают «систематические опоздания» Яценюка
16:20, 14 декабря 2007Политика
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Спикера предупредили о возможных проблемах
|Александр ЕФРЕМОВ
«То, как ведет себя новоизбранный спикер Парламента, не укладывается ни в какие нормы, - цитирует депутата пресс-служба ПР. - Никогда ранее Председатель Верховной Рады не позволял себе так вольно трактовать нормы Регламента. Более того, Арсений Яценюк позволяет себе не являться на свое рабочее место после объявленного им же самим перерыва. Его опоздания становятся систематическими. На мой взгляд, подобное неуважение к депутатскому корпусу может окончиться печально для этого руководителя», - подытожил депутат.
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