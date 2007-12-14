Регионалов раздражают «систематические опоздания» Яценюка

Нардеп от Партии регионов Александр Ефремов считает, что игнорирование требований Регламента Верховной Рады председателем ВР Арсением Яценюком свидетельствует о том, что этот политик не дорос до понимания роли и места Парламента в жизни страны.

«То, как ведет себя новоизбранный спикер Парламента, не укладывается ни в какие нормы, - цитирует депутата пресс-служба ПР. - Никогда ранее Председатель Верховной Рады не позволял себе так вольно трактовать нормы Регламента. Более того, Арсений Яценюк позволяет себе не являться на свое рабочее место после объявленного им же самим перерыва. Его опоздания становятся систематическими. На мой взгляд, подобное неуважение к депутатскому корпусу может окончиться печально для этого руководителя», - подытожил депутат.