Рудьковский дает показания в СБУ

Министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ находится в здании Службы безопасности Украины, где дает показания по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО, следователь вызвал Н.РУДЬКОВСКОГО к себе сегодня на 10.00, но тот почему-то приехал в 14.00.

М.ОСТАПЕНКО также напомнила, что Н.РУДЬКОВСКИЙ доппрашивается в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря СБУ вызвала на допрос Н.РУДЬКОВСКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.

По словам и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, 12 декабря министру должны были вручить повестку следователи СБУ непосредственно на рабочем месте.

«Наши следователи ждали его прямо в министерстве по его месту работы. Если по месту работы его не нашли, то по месту жительства будет вручена ему повестка – он (Н.РУДЬКОВСКИЙ – УНИАН) вызывается на допрос в рамках уголовного дела, которое расследует СБУ», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив, что речь идет о незаконной растрате государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн. в июне этого года.

Ранее М.ОСТАПЕНКО сообщила "Украинской правде", что 12 декабря следователь СБУ в приемной Минтранса пытался вручить Н.РУДЬКОВСКОМУ повестку, однако тот "сбежал из кабинета, сославшись на занятость". Поэтому, по словам пресс-секретаря и.о. председателя СБУ, следователь вынужден был вручить повестку его секретарю.

Эпизод, по которому вызывается Н.РУДЬКОВСКИЙ в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня этого года, оплатив этот рейс за счет Минтранса.