Кириленко объяснил, почему Мартынюк не достоин

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО в который раз заявляет, что члены НУ-НС не поддержат кандидатуру представителя КПУ на должность первого заместителя председателя Верховной Рады, однако готовы поддержать выдвиженцев Партии регионов или Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Нет никаких оснований, тем более нашими голосами, “в пакете” голосовать за представителя оппозиционной силы, которая набрала далеко не самое большое количество голосов», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что выдвигать претендентов на должность первого заместителя ВР должны «те политические силы, которые набрали наибольшее количество голосов и которые представляют то направление и олицетворяются с курсом на экономические реформы и идут вперед, а не возвращаются назад».

В.КИРИЛЕНКО считает, что эта должность должна быть занята представителем Партии регионов или Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря народный депутат, член Партии регионов Ярослав СУХОЙ заявил, что фракция ПР готова выдвинуть кандидатуру Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность первого заместителя председателя ВР.

В свою очередь, другая представительница Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заявляла, что Партия регионов и КПУ будут выдвигать совместно кандидатуру коммуниста Адама МАРТЫНЮКА на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

В то же время представитель БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявил, что БЮТ не будет голосовать за кандидатуру А.МАРТЫНЮКА.

Об отказе голосовать за А.МАРТЫНЮКА также неоднократно заявляли представители НУ-НС.