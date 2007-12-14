Регионалы договорились с коалицией

Фракция Партии регионов не будет настаивать на внесении нового представления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом в интервью УНИАН заявила один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, лидеры фракций договорились, что выходные - суббота и воскресенье - не учитываются, и в результате 5-й день со дня второго представления кандидатуры на должность премьера - вторник.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Президент Украины повторно внес в Верховную Раду представление о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.