Регионалы договорились с коалицией
15:38, 14 декабря 2007Политика
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Выходные не учитываются...
Фракция Партии регионов не будет настаивать на внесении нового представления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.
Об этом в интервью УНИАН заявила один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.
По ее словам, лидеры фракций договорились, что выходные - суббота и воскресенье - не учитываются, и в результате 5-й день со дня второго представления кандидатуры на должность премьера - вторник.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря Президент Украины повторно внес в Верховную Раду представление о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.
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