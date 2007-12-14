Литвин с Яценюком за один стол не сядет

Фракция Блока Литвина считает неприемлемым предложение по выдвижению своей кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Владимир ЛИТВИН сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы рассматриваем это предложение как неприемлемое условие для фракции», - сказал В.ЛИТВИН.

Он уточнил, что в соответствии с достигнутой договоренностью представители фракции Блока Литвина возглавят Бюджетный комитет и Комитет ВР по правам человека и межнациональным отношениям.