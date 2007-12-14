Литвин не хочет отвечать за назначение Тимошенко премьером

Фракция Блока Литвина во вторник не будет принимать участия в голосовании за назначение лидера БЮТ Юлии ТИОМШЕНКО премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Владимир ЛИТВИН сегодня журналистам.

«Мы не будем принимать участия. Я полагаю, что потенциал и необходимые голоса у коалиции есть», - сказал В.ЛИТВИН.

Лидер фракции считает, что голосование за избрание Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром станет экзаменом для коалиции на дееспособность. «Это их ответственность, и я думаю, что за ТИМОШЕНКО проголосуют 227 депутатов», - сказал В.ЛИТВИН.