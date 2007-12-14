За Тимошенко будут голосовать руками

Верховная Рада Украины приняла решение об изменении способа голосования во время назначения во вторник, 18 декабря, премьер-министра Украины и нового состава правительства, а также во время голосования за отставку премьер-министра и отставку старого Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 253 из 274 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали за это решение в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина.

Как сообщил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, согласно решению во вторник каждый народный депутат во время процедуры голосования будет находиться на рабочем месте, и когда председатель ВР будет зачитывать по алфавиту фамилию народного депутата, то он при голосовании «за» будет поднимать руку и будет подтверждать вслух свое решение «за».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что при голосовании «против» народный депутат, который зарегистрировался, будет оставаться на своем рабочем месте, не поднимая руки.

Он сообщил, что весь процесс будет сниматься аудио- и видеосистемой. Процедура будет контролироваться Счетной комиссией ВР, она также будет утверждать результаты голосования.