Янукович поедет на съезд «Единой России»?

17 декабря премьер-министра Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ намерен посетить в Москве съезд партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видеомоста Киев-Москва сказал директор Института СНГ, депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН.

«В понедельник, 17 декабря, к нам на съезд «Единой России» приезжает Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Он напомнил, что Партия регионов и «Единая Россия» сотрудничают с 2005 года.