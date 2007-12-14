Янукович поедет на съезд «Единой России»?
14:26, 14 декабря 2007Политика
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Затулин ждет премьера в гости
17 декабря премьер-министра Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ намерен посетить в Москве съезд партии «Единая Россия».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видеомоста Киев-Москва сказал директор Института СНГ, депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН.
«В понедельник, 17 декабря, к нам на съезд «Единой России» приезжает Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - сказал К.ЗАТУЛИН.
Он напомнил, что Партия регионов и «Единая Россия» сотрудничают с 2005 года.
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