Тимошенко перенесли на вторник

Верховная Рада Украины во вторник, 18 декабря, первым вопросам планирует рассмотреть назначение премьер-министра Украины и формирование нового состава правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания парламента сообщил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, такая договоренность была достигнута во время консультаций между представителями всех фракций.

В частности, во вторник планируется рассмотреть вопрос о назначении премьер-министра, об отставке предыдущего руководителя правительства, об отставке всего состава Кабинета министров и формирования нового состава правительства.

После этого, по словам А.ЯЦЕНЮКА, будет рассмотрен вопрос о прекращении полномочий тех народных депутатов, которые войдут в новый состав правительства.