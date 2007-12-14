Регионалы усилили блокирование: Турчинов знает причину

Один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет о присутствии в Верховной Раде всех 227 депутатов, входящих в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам.

«Все 227 депутатов на месте, и именно поэтому мы настаиваем на проведении сегодня голосования, и именно поэтому они (фракция Партии регионов – УНИАН) усилили блокирование трибуны, зная, что все депутаты коалиции зарегистрированы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, сейчас в ВР продолжается заседание Согласительного совета, по результатам которого планируется подписать протокол о достигнутых договоренностях.

Как сообщал УНИАН, депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ заявлял, что в сессионном зале ВР присутствует только 221 народный депутат, входящий в коалицию, и поэтому даже исходя из этого, невозможно ставить вопрос о голосовании за кандидатуру премьер-министра Украины.