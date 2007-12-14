Партия регионов требует перенести Тимошенко на вторник

Фракция Партии регионов выдвигает требование относительно голосования за кандидатуру премьер-министра Украины во вторник, 18 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил по микрофону, размещенном на трибуне в сессионном зале парламента.

Он отметил, что сейчас продолжается Согласительный совет и речь идет о возможности принятия совместного решения всех фракций относительно изменения формы голосования.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, речь идет о возможности голосования за кандидатуру премьер-министра путем поднятия рук с фиксацией этого на видео и аудионосителе. Он отметил, что окончательное решение еще не принято.

Как сказал председатель ВР, фракция Партии регионов выставляет требование о голосовании во вторник. А.ЯЦЕНЮК отметил, что он предлагает в такой ситуации зайти сегодня всем народным депутатам в сессионный зал и проголосовать за повестку дня работы парламента 18 декабря.

По его словам, на утреннем заседании ВР должно быть предусмотрено освобождение нынешнего премьер-министра и избрание нового премьер-министра, освобождения предыдущего состава Кабинета министров и избрание нового правительства.

Как заметил А.ЯЦЕНЮК, на вечернем заседании парламента во вторник должны были бы рассматриваться вопросы относительно формирования комитетов и руководства ВР.

В то же время он подчеркнул, что это никак не касается голосования за премьер-министра Украины.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что руководители фракций «взяли еще 15 минут для принятия окончательного решения», и извинился за невозможность проведения сегодняшнего заседания ВР. По словам спикера, переговорный процесс «идет очень-очень сложно».

Чтобы сделать это объявление, А.ЯЦЕНЮК зашел в сессионный зал через дверь с правой стороны, где размещается фракция НУ-НС, поскольку трибуна парламента и двери за президиумом ВР заблокированы креслами. Также заблокированы креслами двери за правительственной ложей.

Члены фракции Партии регионов размещаются за столом президиума парламента, в правительственной ложе и возле трибуны.