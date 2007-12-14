У Литвина сосчитали, что в зале только 221 депутат от коалиции

До назначения премьер-министра Украины Президент Виктор ЮЩЕНКО должен выступить с речью о внутренней ситуации в государстве.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал народный депутат Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина).

По его словам, после выступления главы государства и заслушивания информации Государственного комитета статистики стало бы понятно, «каким должен быть премьер-министр Украины, чтобы работать в данных условиях».

По мнению С.ГРИНЕВЕЦКОГО, затягивание с назначением лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины происходит из-за сложной ситуации в коалиции. «Там (в коалиции) - не все в порядке, и это можно констатировать, посмотрев на тот пакет кандидатур на должности министров», - отметил он.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ заметил, что сегодня во время регистрации стало понятно, что в сессионном зале ВР присутствует только 221 народный депутат, входящий в коалицию, и поэтому даже исходя из этого, невозможно ставить вопрос о голосовании за кандидатуру премьер-министра Украины.

Он отметил, что уже 9 месяцев ВР не работает в нормальном режиме.

В итоге не только не принимаются законы, но и не назначаются судьи – в результате из 7 тыс. судей 1 тыс. не утверждены на своих должностях.