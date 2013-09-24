Кабмин предложил Раде ужесточить ответственность за коррупцию

В Министерстве юстиции настаивают, что принятие этого документа необходимо для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В оппозиции считают, что правительство без оснований объявило закон евроинтеграционным.

Правительственный законопроект о реализации рекомендаций Еврокомиссии в сфере государственной антикоррупционной политики был зарегистрирован вчера в секретариате Верховной рады. Кабмин предложил внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законодательных актов, сообщает Коммерсант-Украина.

Основная часть документа посвящена ужесточению ответственности физических и юридических лиц за совершение коррупционных деяний, а также детализации процедуры проверки достоверности информации, которую чиновники указывают в ежегодных налоговых декларациях.

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В пояснительных документах, подготовленных Минюстом, говорится, что внести изменения в законодательство нужно безотлагательно — это "крайне важно в рамках работы по подготовке к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом 28-29 ноября этого года".

В парламентском комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией скептически отнеслись к ожиданиям Минюста. "Я не думаю, что закон может быть принят так быстро",— заявил глава комитета Виктор Чумак (УДАР).

Как правило, оппозиционные фракции занимают солидарную позицию при голосовании за евроинтеграционные проекты, а без их поддержки эти документы не набирают 226 голосов. Вчера Виктор Чумак заявил, что у него "масса вопросов" к данному законопроекту, однако воздержался от прогноза об итогах голосования. При этом он отметил, что хотел бы сначала услышать объяснения Минюста.

Опыт принятия законов в сфере антикоррупционной политики показывает, что Рада зачастую отклоняет инициативы Кабмина, разрабатывая на их основе компромиссные проекты, что занимает длительное время. Похоже, новую инициативу Минюста ожидает та же процедура.

Так, протесты депутатов наверняка вызовет норма о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности", которые обязуют раскрывать банковскую тайну по запросу органов доходов и сборов при проверке ведомостей, указанных в налоговых декларациях.